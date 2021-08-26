Несладко пришлось жительнице Карелии после общения с мошенниками

Попытавшись заказать торт на заказ, жительница Муезерского района нарвалась на аферистов и осталась без сладости и без денег, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Муезерского района поступило заявление от 38-летней местной жительницы. Она сообщила, что стала жертвой обмана.

Через социальную сеть женщина нашла объявление об изготовлении тортов на заказ. Она связалась с автором, обсудила детали, а затем перевела на номер мобильного телефона почти полторы тысячи рублей. В итоге торт заявительница так и не получила — продавец перестала выходить на связь, не отвечала ни на звонки, ни на сообщения.

В настоящее время по факту произошедшего полицией проводится проверка. Уже установлено, что номер телефона, на который осуществлялся перевод, зарегистрирован в другом регионе.