Несмотря на кризис «Карельского окатыша»: собрали главное о бюджете Карелии на три года

В конце прошлой недели депутаты Заксобрания Карелии приняли в первом чтении бюджет республики на 2026–2028 годы.
Документ разработан в условиях сохраняющегося внешнего давления, включая санкции, трансформацию рынков сбыта и предстоящее повышение НДС до 22%, и призван обеспечить устойчивое развитие региона даже в нестабильной макроэкономической среде.
Главный финансовый документ представлял глава Карелии Артур Парфенчиков. Несмотря на вызовы, власти нацелены на сохранение социальной стабильности и инвестиционной активности. Ключевыми приоритетами бюджета руководитель региона назвал сбалансированность и финансовое оздоровление, безусловное исполнение социальных обязательств, повышение качества жизни граждан за счёт развития экономики и инфраструктуры.
Подробнее о ключевых цифрах, направлениях расходов и мерах поддержки экономики — читайте в материале «Столица на Онего».