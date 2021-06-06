Синоптики обещают во вторник в Карелии холодную ночь, но теплый день

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на вторник, 8 июня.

Петрозаводск ждет во вторник переменная облачность без существенных осадков.

Ветер северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью +7, +9°С, днем поднимется до +19, +21°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии также ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер северо-восточный, восточный, на севере юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью будет +4, +9°С, на северо-востоке местами возможны заморозки в воздухе и на почве до -1°С. Днем воздух прогреется до +18,+23°С, у водоемов будет прохладнее — до +13,+18°С.