Сезон фонтанов в Петрозаводске завершился, несмотря на теплую осень

В этом году, по решению мэрии, в целях экономии средств сезон фонтанов в Петрозаводске закончится раньше обычного.

Напомним, что по этой же причине и начался сезон позднее предыдущих лет – фонтаны заработали в День защиты детей, 1 июня.

А уже 30 августа сотрудники АО "ПКС-Водоканал" подготовили к зиме последний фонтан. Все работы по консервации завершены, сотрудники "РКС-Петрозаводск" провели ревизию фонтанов.

Работники коммунальной службы перекрыли воду, поступающую к фонтанам, и убрали до весны детали, подверженные влиянию морозов. В этом году АО "ПКС-Водоканал" обслуживало фонтаны у кафе "Нойбранденбург", "Молекулу Фуллерена" на Студенческом бульваре, "Плачущий камень" у портретной галереи "Героям Советского Союза", фонтан на Берёзовой аллее и фонтан "Калевала" в сквере имени Элиоса Леннрота – все они благополучно ушли в "спячку" до следующего сезона.

"Надеемся, что в бюджете города на 2019 год средств на обслуживание фонтанов выделят больше, и фонтанами мы сможем полюбоваться не только в летние месяцы", - сообщили в ПКС.