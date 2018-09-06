Банка 0.5 л
14
10
Крышки винтовые 20 шт.
125
79
Крышки под закатку
125
99
Бачок для соления
590
499
Ящик ягодный 21 л.
399
279
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
11:19, 06 Сентября 2018

Сезон фонтанов в Петрозаводске завершился, несмотря на теплую осень

По теме

Придется ли оплатить коммунальные услуги за время длительного отсутствия?
06.09.18 14:33
Должность заммэра Петрозаводска вместо Риммы Ермоленко займет начальник управления образования
06.09.18 13:25
Энергетики провели открытый урок для студентов ПетрГУ
06.09.18 13:13
Все новости
Загрузка...

В этом году, по решению мэрии, в целях экономии средств сезон фонтанов в Петрозаводске закончится раньше обычного.

Напомним, что по этой же причине и начался сезон позднее предыдущих лет – фонтаны заработали в День защиты детей, 1 июня.

А уже 30 августа сотрудники АО "ПКС-Водоканал" подготовили к зиме последний фонтан. Все работы по консервации завершены, сотрудники "РКС-Петрозаводск" провели ревизию фонтанов.

Работники коммунальной службы перекрыли воду, поступающую к фонтанам, и убрали до весны детали, подверженные влиянию морозов. В этом году АО "ПКС-Водоканал" обслуживало фонтаны у кафе "Нойбранденбург", "Молекулу Фуллерена" на Студенческом бульваре, "Плачущий камень" у портретной галереи "Героям Советского Союза", фонтан на Берёзовой аллее и фонтан "Калевала" в сквере имени Элиоса Леннрота – все они благополучно ушли в "спячку" до следующего сезона.

"Надеемся, что в бюджете города на 2019 год средств на обслуживание фонтанов выделят больше, и фонтанами мы сможем полюбоваться не только в летние месяцы", - сообщили в ПКС.

По теме

Придется ли оплатить коммунальные услуги за время длительного отсутствия?
06.09.18 14:33
Должность заммэра Петрозаводска вместо Риммы Ермоленко займет начальник управления образования
06.09.18 13:25
Энергетики провели открытый урок для студентов ПетрГУ
06.09.18 13:13
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2018-09-06 13:56:22
Если фонтаны не запускать вообще - это даст невероятную экономию. А с муниципального контракта по их демонтажу или заливке бетоном, можно ещё и денег в карман добыть!
елпидифор
2018-09-06 13:53:12
Совет Мизенковой для оправдания из К. Пруткова: Если у тебя есть фонтан - заткни его. Дай отдохнуть и фонтану. Правда, вряд ли она знает кто это...
zanoza
2018-09-06 12:25:57
Фонтаны украшают город,делаю его привлекательнее,но городская администрация видимо думает иначе. Город без фонтанов-это странно!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.09.2018, 06:40
ВИДЕО: Опубликованы кадры задержания спортсменов, избивших человека и разбивших его авто в Петрозаводске
03.09.2018, 13:06
Выяснили, почему новая ж/д платформа в Петрозаводске ниже дверей "Ласточки"
04.09.2018, 15:00
Белуга выставил на продажу визитную карточку Петрозаводска
01.09.2018, 09:20
ВИДЕО: ДТП со смертельным исходом произошло в Петрозаводске
01.09.2018, 10:35
Появились подробности и фото смертельного ДТП в Петрозаводске
05.09.2018, 20:40
Ученые выявили смертельную опасность популярного в России обезболивающего

Аналитика

Сегодня 12:42
Политкухня
Хоть три, хоть четыре 1
Кандидат в депутаты Олег Дякин, имеющий уголовные судимости, продолжает участие в муниципальной избирательной кампании в Карелии.
В Сортавалу и "Вяртсиля" вложат миллионы евро 7
05.09.2018 15:22
"Это оскорбительно" 17
04.09.2018 11:39
5 причин выбрать продукцию Олонецкого молочного комбината 8
04.09.2018 11:00
"Пошли в отказ" 3
04.09.2018 10:28
Вся аналитика

Чтиво

04.09.2018 09:54
Без политики
Можно ли оценить качество медицинских услуг?
Медицинская компания "Лабстори" всегда ищет прямой контакт со своими пациентами, ведь мнение тех, кто является потребителем услуги – бесценно.
"Выравнивай походку, кляча, мужчина идет!" 6
03.09.2018 15:53
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
21.08.2018 08:58
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
архив чтиво

Медиа

"Важная тема" на ТНТ-ОНЕГО
Сегодня 12:19
все фото и видео

Опрос

Изменилось ли ваше отношение к пенсионной реформе после обращения Путина?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»