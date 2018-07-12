Несостоявшихся пенсионеров назвали подарком для работодателей

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Работники старшего возраста, которые останутся на рынке труда в результате планируемого повышения пенсионного возраста, станут подарком для предпринимателей.
Об этом заявил глава Роструда Всеволод Вуколов в ходе выступления на круглом столе "Как реформировать пенсионную систему в интересах устойчивого социально-экономического развития России", организованном Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.
По словам Вуколова, количество трудоспособного населения в настоящее время сократилось в результате демографической ямы 90-х годов, и возрастная категория граждан может восполнить этот недостаток.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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