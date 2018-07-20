Несостоявшимся пенсионерам обещают льготы и защиту

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В законопроект о повышении пенсионного возраста ко II чтению будут внесены поправки, направленные на защиту прав людей, которые достигнут возраста пенсионера по старому законодательству, но лишатся этого права в результате реформы.
"В законопроекте будут прописаны меры налогового послабления, причем исходя из биологического возраста человека, а не возраста выхода на пенсию. Будет введен набор льгот, субсидий и компенсаций, которые люди будут получать опять же в зависимости от биологического возраста, а не возраста выхода на пенсию", — рассказал RNS первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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