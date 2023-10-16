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Несовершеннолетние девушки похитили товары на 42 тысячи рублей на рынке в Калевальском районе

Новости. Происшествия
10:57, 18 Октября 2023
фото: Пресс-служба МВД

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Какие меры воздействия будут применены к старшей из нарушительниц, решит суд.

В ОМВД Калевальского района следователи прекратили уголовное преследование несовершеннолетней местной жительницы, при этом полицейские ходатайствуют перед судом о применении к ней принудительных мер воспитательного воздействия. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Карелии 18 октября.

В районном центре в августе две подруги, одной из которых уже исполнилось 15 лет, а другая не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности, похитили вещи из торговых палаток на закрытом рынке.

Как обнаружили следователи, идею эту предложила младшая участница во время прогулки по поселку. 

Сначала они украли несколько предметов одежды на сумму 27 тысяч рублей у одного предпринимателя и отнесли вещи домой, затем вернулись и вынесли из другой палатки товары на сумму в 15 с половиной рублей. На следующий день обе отправились гулять в то же место в одинаковых белых свитерах и были замечены.

Девушки раскаялись и признались, что были обеспечены всем необходимым, в том числе и одеждой. 

Ранее возбужденное уголовное дело о краже прекратили. Младшая участница истории была поставлена на учет в ПДН, с ней проводят профилактическую работу. Какие именно принудительные меры воспитательного воздействия будут применены к старшей — решит суд.

Подобные эпизоды в биографии могут перечеркнуть успешную карьеру, возможность поступления в некоторые учебные заведения, иные способы самореализации, предупредили в МВД.

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