Несовершеннолетние хулиганы в Петрозаводске устроили настоящий дебош в ресторане быстрого питания

Несовершеннолетние нарушители были задержаны сотрудниками Росгвардии в ресторане быстрого питания.

В прошедшие дни на пункте централизованной охраны Петрозаводского ОВО сработала тревожная кнопка в одном ресторанов быстрого питания.

Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место происшествия и установили, что троих неизвестных граждан — находясь в заведении, громко выражались нецензурной бранью, воровали продукцию, портили столы и мусорные баки, а также курили в туалете ресторана.

Нарушителями оказались несовершеннолетние жители Петрозаводска. Они были переданы инспектору ПДН для дальнейшего разбирательства.