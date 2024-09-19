Несовершеннолетние хулиганы в Петрозаводске устроили настоящий дебош в ресторане быстрого питания

Несовершеннолетние нарушители были задержаны сотрудниками Росгвардии в ресторане быстрого питания.
В прошедшие дни на пункте централизованной охраны Петрозаводского ОВО сработала тревожная кнопка в одном ресторанов быстрого питания.
Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место происшествия и установили, что троих неизвестных граждан — находясь в заведении, громко выражались нецензурной бранью, воровали продукцию, портили столы и мусорные баки, а также курили в туалете ресторана.
Нарушителями оказались несовершеннолетние жители Петрозаводска. Они были переданы инспектору ПДН для дальнейшего разбирательства.
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