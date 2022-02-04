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Несовершеннолетние россияне получат доступ к порталу госуслуг

Новости. Общество
22:00, 07 Февраля 2022
фото: © Алексей Зотов / ТАСС

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Подростки старше 14 лет смогут зарегистрироваться на портале самостоятельно.

Несовершеннолетние россияне смогут стать пользователями единого портала государственных услуг. Как заявил 7 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, правительство страны подготовило постановление, которое позволит подросткам от 14 лет самостоятельно регистрироваться в системе.  

«За тех, кто младше, это сделают их мамы и папы. И ребята будут пользоваться сервисами через личную учетную запись. Например, чтобы зайти в свой электронный дневник и посмотреть оценки, узнать домашнее задание либо информацию о поступлении в учебное заведение. Если молодой человек захочет подработать во время каникул, также сам сможет оформить заявку», — рассказал российский премьер.

Как уточнили в федеральном правительстве, для самостоятельной регистрации на портале госуслуг подросткам старше 14 лет понадобится указать свой СНИЛС, паспортные данные, номер мобильного телефона и адрес электронной почты. «Это важное законодательное изменение избавит детей и их родителей от посещения инстанций и сбора документов», — отметил Михаил Мишустин.

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