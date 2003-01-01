Несовершеннолетние вандалы из Питкяранты оборвали гирлянды в заводском сквере

Подростки испортили новогодние украшения для качелей, установленных в городском сквере.

Подростки из Питкяранты оборвали новогодние гирлянды, украшавшие качели в заводском сквере. Об этом сообщили в группе местной администрации.

— Работы по восстановлению завершены, но факт вандализма остаётся: неизвестные оборвали гирлянды, которые создавали для всех нас атмосферу уюта и праздника. К большому сожалению, выяснилось, что это дело рук подростков, — рассказали там.

Власти округа призвали родителей контролировать вечерний досуг своих несовершеннолетних детей и направлять их энергию в полезное русло — занятия спортом и творчеством.

Ранее питкярантские вандалы подожгли качели на одной из детских площадок города.