Несовершеннолетний подросток со своим старшим приятелем обворовал гараж погорельца в районе Карелии

Молодые люди хотели сдать в металлолом чужое имущество.

Житель Прионежья обратился в полицию с заявлением на то, что из его гаража украли проводку и разные предметы, причинив ему значительный ущерб. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Правоохранители нашли подозреваемых. Ими оказался несовершеннолетний подросток и его друг 1998 года рождения. Злоумышленники решили раздобыть денег преступным путем. Они вспомнили, что у односельчанина в доме недавно был пожал и отправились на поиски предметов, которые можно сдать в металлолом. Молодые люди проникли в гараж и сорвали проводку, растоптали утварь, вынесли предметы. Подозреваемых задержала полиция. Возбуждено уголовное дело.

Материалы уголовного дела направлены в Прионежский районный суд для рассмотрения по существу и назначения виновным наказания за совершенное преступление.