Неспешная прогулка оленя попала в объектив камеры в заповеднике Карелии (ВИДЕО)

Сотрудники заповедника «Костомукшский» запечатлели на видео прогулку оленя.

Ролик с прогулкой лесного северного оленя опубликован в сообществе заповедника «Костомукшский».

«Только послушайте, как трещат веточки под копытами лесного северного оленя. Отличительной особенностью лесного подвида являются рога в виде буквы V. Это позволяет оленям лавировать среди деревьев, не цепляясь рогами за ветки. А ещё рога есть и у самок, и у самцов», — рассказали в заповеднике.