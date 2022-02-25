Нестандартный Юбилей

Сотрудники АО «ПКС-Тепловые сети» отметили 60-летие предприятия весьма необычным способом: на лыжах и за интеллектуальными играми.

Все желающие работники группы компаний «РКС-Петрозаводск» и их семьи 23 февраля активно, весело и с пользой провели время на «Кургане». Лыжные гонки и гонки на санях, биатлон, стрельба из лука, а также развлечения для детей (катание на ватрушках, вездеходе, веревочный парк) — этот праздник запомнится всем надолго.

А 24 февраля, в день Юбилея Тепловых сетей, работники и официальные лица Карелии и города собрались на торжественном мероприятии. Там же состоялась интеллектуально-развлекательная игра для сотрудников, ветеранов АО «ПКС-Тепловые сети» и приглашенных гостей.

О том, как это было, смотрите в сюжете: