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Нестандартный Юбилей

Новости. Общество
16:07, 01 Марта 2022
фото: © ПКС-Тепловые сети

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Сотрудники АО «ПКС-Тепловые сети» отметили 60-летие предприятия весьма необычным способом: на лыжах и за интеллектуальными играми.

Все желающие работники группы компаний «РКС-Петрозаводск» и их семьи 23 февраля активно, весело и с пользой провели время на «Кургане». Лыжные гонки и гонки на санях, биатлон, стрельба из лука, а также развлечения для детей (катание на ватрушках, вездеходе, веревочный парк) — этот праздник запомнится всем надолго.

А 24 февраля, в день Юбилея Тепловых сетей, работники и официальные лица Карелии и города собрались на торжественном мероприятии. Там же состоялась интеллектуально-развлекательная игра для сотрудников, ветеранов АО «ПКС-Тепловые сети» и приглашенных гостей.

О том, как это было, смотрите в сюжете:

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