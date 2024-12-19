Несудимую жительницу Петрозаводска внезапно потянуло на кражу

В МВД Карелии сообщили о преступлении в магазине косметики.

В полицию Петрозаводска обратились сотрудники магазина косметики, расположенного в центре города. С прилавка пропали предметы уходовой косметики.

Вскоре подозреваемая была найдена. Впервые преступившая закон 37-летняя местная жительница признала свою вину.

Как выяснилось, женщина вначале закупилась в магазине и вышла из торгового зала, но через пару минут вернулась, взяла с полки две пачки патчей за 3.2 тысячи рублей, убрала в пакет и покинула магазин мимо кассы. По признанию горожанки, товары она взяла для себя.

В настоящее время фигурантка полностью возместила ущерб. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».