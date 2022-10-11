Несуществующая беседка обошлась жительнице Петрозаводска в реальную сумму

Интернет-мошенники обманули 58-летнюю женщину, сообщили в МВД Карелии.

58-летняя петрозаводчанка обратилась в полицию с заявлением о дистанционном мошенничестве. Она нашла в интернете объявление о продаже беседки стоимостью 22 тысячи рублей и связалась с представителем компании, чтобы сделать заказ.



Оказалось, что нужно внести предоплату в размере 1,5 тысячи рублей. Когда женщина перевела деньги, ей сообщили, что перевод выполнен некорректно, и попросили снова перечислить деньги уже на другой счет. Спустя некоторое время продавец сообщил ей, что беседка готова, и попросил доплатить 2,5 тысячи рублей якобы за доставку. В итоге потерпевшая отдала 5,5 тысячи рублей, а товар так и не получила. Больше на связь с ней никто не выходил.

Значительную сумму аферистам перевел 24-летний петрозаводчанин. Ему стали звонить неизвестные, которые представлялись следователями и работниками банка. Мужчина узнал, что от его имени кто-то пытается оформить кредит. Под влиянием собеседников он самостоятельно оформил кредит в банке на 400 тысяч рублей, а затем перечислил почти всю сумму на сторонний счет. Позже мужчина одумался и понял, что лишился заемных средств.

По обоим заявлениям проводятся полицейские проверки.