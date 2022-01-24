Руководители поселений Прионежского района отметили работу компании «Россети Северо-Запад»

Глава администрации Прионежского района Григорий Шемет, глава администрации Коверского сельского поселения Надежда Шерстнева и глава Сосновецкого сельского поселения Майя Голикова поблагодарили «Россети Северо-Запад» за повышение надежности электроснабжения в республике.

В письмах отмечено, что компания выполнила значительный объем по ремонту, реконструкции и модернизации электросетевого комплекса региона.

Отдельная благодарность выражена ремонтным бригадам за оперативную работу в новогодние праздники.

«Россети Северо-Запад» ведут постоянную системную работу по повышению надежности электроснабжения Карелии. С 2018 года в регионе действует программа повышения надежности электроснабжения. Энергетики уже расширили 221 гектар просек и заменили более 300 км неизолированный провода на самонесущий изолированный.

Благодаря этой работе средняя продолжительность отключений снизилась в 2 раза по сравнению с 2018 годом. Общее количество нарушений электроснабжения в Республике Карелия этой зимой было значительно меньше, чем в других регионах, несмотря на то, что через Северо-Запад прошло сразу несколько мощных циклонов, которые привели к сверхнормативным нагрузкам на сеть. Из 63 участков ЛЭП, где провод заменили на СИП, технологические нарушения были лишь на 3.