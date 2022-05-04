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Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович поздравил легендарную землячку с Днем Победы

Новости. Общество
16:45, 05 Мая 2022
фото: © Элиссан Шандалович / ВК

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Спикер Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович навестил в Медвежьегорске свою землячку, ветерана войны, участницу Сталинградской битвы Клавдию Ивановну Голованову и поздравил с праздником Победы.

Как сообщил на своей странице в соцсети председатель карельского парламента Элиссан Шандалович, сегодня, 5 мая, он побывал с рабочей поездкой в Медвежьегорске, где в преддверии Дня Победы по традиции навестил легендарную землячку, участницу Сталинградской битвы Клавдию Ивановну Голованову. 

Как рассказал Элиссан Шандалович, ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Ивановна на фронт отправилась совсем юной девушкой, освобождала Прибалтику, дошла до границы Германии. После войны приехала в Медвежьегорский район. Работала в школе, в райкоме партии и в исполкоме райсовета. Трудилась в местной газете «Вперед» и в коммунальном хозяйстве района. Награждена орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги».

В свои почтенные годы Клавдия Ивановна по-прежнему энергична, и сегодня с подругой собирается на праздничный концерт. 

«Низкий Вам поклон, дорогая Клавдия Ивановна, за то, что подарили нам мир и свободу. Долгих Вам лет жизни и крепкого здоровья! С наступающим праздником Великой Победы», — поздравил Элиссан Шандалович ветерана.

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