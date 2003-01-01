Нет колейности и выбоин: дорожники привели в порядок Советский мост

Минувшей ночью дорожники завершили ремонт Советского моста в Петрозаводске.
Сегодня, 16 октября, ночью Кондопожское ДРСУ уложило новый асфальт на Советском мосту. Работы выполнили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Теперь на одной из основных городских магистралей, связывающей несколько районов с Центром, нет колейности и выбоин, заверили в мэрии.
— Дорожникам осталось сделать проливку стыковочных швов на Советском мосту. В ближайшее время работы выполнят, — уточнила глава Петрозаводска.
А завтра, 17 октября, Кондопожское ДРСУ приступит к асфальтированию Первомайского проспекта. Там новое покрытие уложат на двух участках: один — по направлению в сторону Шуйского шоссе между улицами Мелентьевой и Заводской, второй — по направлению в сторону улицы Шотмана от Новосулажгорской улицы до дома № 81 на Первомайском проспекте. Общая протяженность — более двух километров.
На Первомайском проспекте к асфальтированию всё готово. Дорожники отфрезеровали старое покрытие, выровняли колодцы. Ремонт займет четыре дня. Главное — чтобы позволила погода.