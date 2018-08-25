"Нет врачей и послеродовой палаты" - жители Питкяранты готовят новые акции протеста

Борцы с закрытием полноценного родильного отделения в Питкярантской ЦРБ считают, что чиновники Минздрава красивыми отчетами вводят людей в заблуждение и обещают властям новые акции протеста.

"Минздрав опубликовал красивый отчет о проделанной работе в Питкярантской ЦРБ. Ремонт в родовом блоке завершен, перегородка между отделениями стоит, новая кровать, трансформер даже есть. Но они не указали самое главное. Во-первых, нет врачей, которые будут там работать, а во-вторых, нет послеродовой палаты. Экстренно родившая в Питкяранте женщина будет вынуждена сразу же после родов куда-то ехать вместе с новорожденным!", - пишут общественники.



"Нам говорят, что нет возможности принимать плановые или несложные роды в Питкяранте и объясняют это тем, что, якобы, любые плановые роды могут осложниться. А в Сортавала почему-то это оказывается возможно. Там очевидно роды по приказу главы республики осложняться не будут.



Почему в Сортавала из Петрозаводска командируется врач акушер - гинеколог, когда местная специалистка уходит в отпуск, а у нас в Питкяранте в конце августа единственный акушер-гинеколог на весь район уходит в отпуск, и нам не обещают никакой замены. В Лахденпохья также один врач данного профиля на весь район и там тоже закрыли полноценное родильное отделение. Всё Приладожье на данный момент может обслуживаться только в Сортавала единственным специалистом из Петрозаводска".

Минздрав вводит в заблуждение граждан Карелии, не публикуя эту информацию, считают общественники.

Члены инициативной группы заявили о том, что готовят новые акции протеста в Питкяранте.

"Вы можете высказаться у них в группе https://m.vk.com/wall423444714_926. Позвонить им по телефону или отправить жалобу через их сайт, вся информация у них в группе указана. Инициативная группа горожан готовит петицию и пикеты протеста против такой оптимизации. Присоединяйтесь".