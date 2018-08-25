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Новости. Общество
13:11, 25 Августа 2018

"Нет врачей и послеродовой палаты" - жители Питкяранты готовят новые акции протеста

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Борцы с закрытием полноценного родильного отделения в Питкярантской ЦРБ считают, что чиновники Минздрава красивыми отчетами вводят людей в заблуждение и обещают властям новые акции протеста.

"Минздрав опубликовал красивый отчет о проделанной работе в Питкярантской ЦРБ. Ремонт в родовом блоке завершен, перегородка между отделениями стоит, новая кровать, трансформер даже есть. Но они не указали самое главное. Во-первых, нет врачей, которые будут там работать, а во-вторых, нет послеродовой палаты. Экстренно родившая в Питкяранте женщина будет вынуждена сразу же после родов куда-то ехать вместе с новорожденным!", - пишут общественники.

"Нам говорят, что нет возможности принимать плановые или несложные роды в Питкяранте и объясняют это тем, что, якобы, любые плановые роды могут осложниться. А в Сортавала почему-то это оказывается возможно. Там очевидно роды по приказу главы республики осложняться не будут. 

Почему в Сортавала из Петрозаводска командируется врач акушер - гинеколог, когда местная специалистка уходит в отпуск, а у нас в Питкяранте в конце августа единственный акушер-гинеколог на весь район уходит в отпуск, и нам не обещают никакой замены. В Лахденпохья также один врач данного профиля на весь район и там тоже закрыли полноценное родильное отделение. Всё Приладожье на данный момент может обслуживаться только в Сортавала единственным специалистом из Петрозаводска".

Минздрав вводит в заблуждение граждан Карелии, не публикуя эту информацию, считают общественники.

Члены инициативной группы заявили о том, что готовят новые акции протеста в Питкяранте.

"Вы можете высказаться у них в группе https://m.vk.com/wall423444714_926.  Позвонить им по телефону или отправить жалобу через их сайт, вся информация у них в группе указана. Инициативная группа горожан готовит петицию и пикеты протеста против такой оптимизации. Присоединяйтесь".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Скальпель
2018-08-25 14:18:49
Зато чиновников и министерств ,выпускающих "резолюции" не нужные и получающие хорошие зарплаты полно,скоро сами само-уничтожимся.... и США с Европой не надо больше напрягаться...
кир
2018-08-25 13:40:12
Нам внешний враг не нужен, чтобы себя извести. Та простота, с которой правят на местах, хуже воровства. Что вы хотели от психологии простого народа, которая пронизала всё общество? Вот ходят, расклеивают рекламу, что выполнят за деньги дипломную работу. Фотографируют на телефон для отчета приклеенное объявление. На виду общества, на виду власти и депутата бабы Вали. Потом с липовыми знаниями и такими же дипломами они идут во власть. Это враньё проникло во все сферы жизни. Мужик затылок почешет - опять обманули. Идет и торгует на дороге своей копченой рыбой с селе Деревянное. Жить как-то надо.
Гость
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