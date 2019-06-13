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Новости. Криминал
11:54, 13 Июня 2019
фото: © Антон Вергун/ТАСС

Нетерпеливый петрозаводчанин выкатил соседские колеса на помойку

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Мужчине грозит наказание за самоуправство, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 48-летний гражданин, проживающий в общежитии. Он заявил о пропаже автомобильных колес из общего коридора. Ущерб был оценен в сумму 5 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, к заявителю давно поступали просьбы от иных жильцов освободить общую территорию. Но тот с наведением порядка не спешил. Тогда один из соседей, 34-летний несудимый петрозаводчанин, решил избавиться от нагромождения – по версии следствия, он выкатил колеса на мусорную площадку.

Действия мужчины следователем квалифицированы согласно статье УК "Самоуправство".

 

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