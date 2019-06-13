Нетерпеливый петрозаводчанин выкатил соседские колеса на помойку

Новости по теме
Загрузка...
Мужчине грозит наказание за самоуправство, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Петрозаводска обратился 48-летний гражданин, проживающий в общежитии. Он заявил о пропаже автомобильных колес из общего коридора. Ущерб был оценен в сумму 5 тысяч рублей.
Как выяснили полицейские, к заявителю давно поступали просьбы от иных жильцов освободить общую территорию. Но тот с наведением порядка не спешил. Тогда один из соседей, 34-летний несудимый петрозаводчанин, решил избавиться от нагромождения – по версии следствия, он выкатил колеса на мусорную площадку.
Действия мужчины следователем квалифицированы согласно статье УК "Самоуправство".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
09.06.2019, 09:30
08.06.2019, 18:30
06.06.2019, 15:23
08.06.2019, 15:17
07.06.2019, 11:03
Аналитика
Сегодня 09:38
Капитал
Норвежцы обеспокоены ростом турпотока. С одной стороны, это приток денег, с другой – проблемы с экологией, инфраструктурой и населением.
11.06.2019 17:02
10.06.2019 11:20
10.06.2019 09:35
07.06.2019 17:39
Чтиво
Сегодня 10:56
Личное мнение
Публикуем обращение членов правления Союза архитекторов Карелии по поводу установки стелы Воинской славы на месте Дерева Дружбы.
11.06.2019 14:31
10.06.2019 15:50
10.06.2019 09:39
Комментарии