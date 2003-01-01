Нетрезвых водителей будут искать в Карелии

Проверки пройдут на дорогах республики.

Нетрезвое вождение многократно увеличивает риск возникновения ДТП с непоправимыми последствиями, напоминают в ГИБДД. В целях предотвращения аварий сегодня, 28 сентября, в Карелии продет «Контроль трезвости».

По итогам первого полугодия, в Карелии на 11 процентов отмечается рост количества ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. Количество пострадавших в них людей увеличилось на 6 процентов.

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу Госавтоинспекции Петрозаводска по телефонам: 715-900, 78-44-44