Нетрезвых водителей будут ловить в Петрозаводске два дня

Проверки на дорогах в Петрозаводске пройдут 3 и 4 сентября.
Как рассказали в ГАИ города, рейды пройдут в целях предупреждения происшествий на дорогах. Нетрезвое вождение является крайне опасным нарушением, которое многократно увеличивает риск возникновения ДТП с непоправимыми последствиями.
— 3 и 4 сентября в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости», - говорится в сообщении ведомства.
За 7 месяцев текущего года в Петрозаводске зарегистрировано 6 дорожно — транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых 3 человека погибли и 7 человек травмированы.
О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу Госавтоинспекции Петрозаводска по телефонам: 715-900, 78-44-44.