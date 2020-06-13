Нетрезвый юнец устроил ДТП с огоньком на даче в Карелии

На даче под Костомукшей 19-летний юноша пострадал в ДТП, которое устроил в состоянии опьянения – машина сгорела, сообщили в ГИБДД Карелии.

Так, 14 июня в 1.10 под Костомукшей, автодорога на СНТ Кимасозеро 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2111 в состоянии опьянения управлял автомобилем.

Молодой человек не справился с управлением, автомобиль врезался в дерево и загорелся. Автомобиль сгорел. Водитель травмирован.

В отношении водителя составлен административный материал, его ждет штраф и лишение водительских прав.