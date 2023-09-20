Нетрезвый костомукшанин оказал неповиновение сотруднику полиции

Костомукшский суд вынес нарушителю приговор.

Костомукшский городской суд Карелии привлек местного жителя к административной ответственности из-за неповиновения законному требованию сотрудника полиции, рассказали в пресс-службе инстанции 19 сентября.

Обвиняемый находился в общественном месте с признаками алкогольного опьянения, оскорбляющего человеческое достоинство и общественную нравственность, и отказался проследовать в служебный автомобиль для доставления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Мужчине назначили наказание в виде административного штрафа в размере двух тысяч рублей.