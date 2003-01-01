Нетрезвый мотоциклист вылетел в кювет, уходя от погони в Карелии

Нетрезвый мотоциклист попал в ДТП в Олонце, пытаясь скрыться от ГАИ.

Уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Олонецкого района направлено в суд. Он обвиняется в управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Ранее он уже получал штраф за подобное нарушение, рассказали в Прокуратуре Карелии.

— Обвиняемый, будучи привлеченным в мае 2024 года к административной ответственности за нетрезвое вождение и лишенным водительских прав, спустя год вновь сель за руль принадлежащего ему мотоцикла «Минск». Сотрудники ДПС потребовали остановить транспортное средство, однако, мужчина попытался скрыться, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием мотоцикла в Олонце, — рассказали в ведомстве.

Он вновь был за рулем нетрезвым. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения показало 0,750 мг/л.

В ходе предварительного расследования мотоцикл изъят, на него наложен арест. Уголовное дело направлено в Олонецкий районный суд для рассмотрения по существу.