Нетрезвый водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими в Петрозаводске

16 сентября около полудня на Вытегорском шоссе столкнулись два автомобиля.
В районе дома № 94 38-летний мужчина за рулем автомобиля Ford Focus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ. Об этом сообщили в ГАИ Петрозаводска.
Водитель Ford находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управления транспортными средствами. По предварительным данным, он отвлекся от дороги, когда двигался прямо, что и стало причиной выезда на встречную полосу.
В результате аварии травмы получили оба водителя. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.
В отношении водителя Ford составили протокол по статье за управление автомобилем в пьяном виде без прав. За это нарушение ему грозит либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо крупный штраф в размере 45 000 рублей.
Также оштрафуют собственника автомобиля Ford, который передал управление машиной лицу, не имеющему водительских прав. За это нарушение предусмотрен штраф в размере 30 000 рублей.
