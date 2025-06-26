Нетрезвый водитель съехал в кювет в Пряжинском районе

В Пряжинском районе водитель Toyota Land Cruiser не справился с управлением и съехал в кювет.

Сообщение об аварии поступило накануне, 28 июля, в 20:33. На отворотке с трассы «Кола» к поселку Верхние Важины автомобиль Toyota Land Cruiser съехал в кювет и перевернулся, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности.

На место происшествия выезжали пряжинские спасатели. Также работали сотрудники ДПС.

По предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.