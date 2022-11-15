Нетрезвый житель Карелии дважды нарушил закон, угнав машину родственницы

Полиция Кондопожского района Карелии раскрыла дело об угоне.

В полицию Кондопожского района поступило заявление от местной жительницы. Она сообщила, что родственник забрал ее автомобиль и скрылся.

Полицейские выяснили, что в тот день женщина и 27-летний мужчина выпивали на даче. Когда хозяйка заснула, гость покинул её, прихватив ключи от иномарки.

Ориентировку на авто передали всем дежурным нарядам полиции. В столице Карелии машину остановили сотрудники Госавтоинспекции, подозреваемого доставили в отдел.

Мужчина признался, что воспользовался чужой машиной, чтобы съездить в ближайший магазин за алкоголем. В пути его планы резко изменились, и он отправился в карельскую столицу.

Возбуждено и расследуется уголовное дело об угоне. Кроме того, кондопожанина привлекут к ответственности за пьяное вождение.