Нетрезвый житель Карелии дважды нарушил закон, угнав машину родственницы

Полиция Кондопожского района Карелии раскрыла дело об угоне.
В полицию Кондопожского района поступило заявление от местной жительницы. Она сообщила, что родственник забрал ее автомобиль и скрылся.
Полицейские выяснили, что в тот день женщина и 27-летний мужчина выпивали на даче. Когда хозяйка заснула, гость покинул её, прихватив ключи от иномарки.
Ориентировку на авто передали всем дежурным нарядам полиции. В столице Карелии машину остановили сотрудники Госавтоинспекции, подозреваемого доставили в отдел.
Мужчина признался, что воспользовался чужой машиной, чтобы съездить в ближайший магазин за алкоголем. В пути его планы резко изменились, и он отправился в карельскую столицу.
Возбуждено и расследуется уголовное дело об угоне. Кроме того, кондопожанина привлекут к ответственности за пьяное вождение.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание