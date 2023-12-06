Неудачливую бизнесвумен из Приладожья заставят вернуть крупное пособие

Ответчица вовремя не отчиталась о том, на что потратила единовременную финансовую помощь от государства.

Лахденпохский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску центра занятости населения Карелии к местной жительнице о взыскании единовременной финансовой помощи.



В суде установили, что в декабре 2021 года безработная женщина представила в центр занятости бизнес-план, который в последующем одобрили и на основании договора выдали 100 тысяч рублей на открытие своего дела.



Условия договора ответчица нарушила, не предоставила в центр занятости отчеты об использовании единовременной финансовой помощи. Истец просил взыскать с нее выданную сумму.



Требования истца удовлетворены в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило, рассказали в объединенной пресс-службе судов Карелии.