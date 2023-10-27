Неудачливый грабитель получил по заслугам, пристав к компании продавцов на перекуре

Мужчина в респираторе и с ножом потребовал у сотрудников магазина отдать кошельки.

В минувшую среду работники магазина в Муезерском районе закончили смену и перед тем, как разойтись по домам, собрались на перекур.



В это время к ним подошел мужчина, чье лицо скрывали респиратор и низко натянутая шапка. Угрожая ножом, он потребовал отдать кошельки.



Единственный мужчина в компании ногой выбил нож из его рук. Преступник был вынужден бежать.



Вскоре полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 57-летний безработный местный житель. Возбуждено уголовное дело о разбойном нападении. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы, рассказали в МВД Карелии.