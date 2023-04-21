Неудачливый покупатель амфетамина в Карелии отделался условным сроком

Мягкому приговору способствовали признание и раскаяние, наличие малолетних детей, сообщили в пресс-службе судов Карелии.

Пряжинский районный суд вынес приговор в отношении мужчины по фамилии Агафонов, признанного виновным по наркостатье.



В суде удалось доказать, что 1 марта в интернете мужчина договорился с неизвестным о покупке амфетамина и перечислил три тысячи рублей в качестве платы. Счет, куда ушли деньги, установить не удалось.



После Агафонов получил описание тайника или закладки с психотропным веществом на территории Пряжинского района. В тот же день он пришел к тайнику и забрал наркотик. На выходе из леса его задержала полиция.



Агафонов вину признал и раскаялся. Суд учел смягчающие обстоятельства (наличие малолетних детей, активное способствование расследованию преступления) и приговорил злоумышленника к трем годам лишения свободы условно.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.