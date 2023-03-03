Неудачливый угонщик до встречи с полицией в Карелии успел разбить три машины

Полиция Беломорского района Карелии раскрыла дело о нескольких угонах.

В полиции Беломорского района возбуждены и расследуются три уголовных дела об угонах.



По версии следствия, 24-летний житель Сегежи в феврале этого года приехал в родной Беломорск. Безработный мужчина крепко выпил, после чего решил вернуться домой.



Для этого он сел за руль чужой отечественной легковушки, но вскоре врезался в металлическое ограждение. Машину злоумышленник бросил только ради того, чтобы угнать следующие «Жигули» в одном из соседних дворов.



На этой машине он выехал за пределы города, но вскоре нетрезвый водитель оказался в кювете. Он сумел на попутке вернуться в город, где вновь попытался завладеть чужим авто.



Он добрался до федеральной трассы, где врезался в сугроб. В результате его задержала полиция. В своих преступлениях мужчина признался, теперь его ждет суд, сообщили в МВД Карелии.