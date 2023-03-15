Неудачливый угонщик в Карелии испортил чужое авто и ушел пешком

В Костомукше полиция расследует уголовное дело о покушении на угон.

В полицию Костомукши поступило заявление от 18-летнего жителя города. Он сообщил, что неизвестный пытался угнать его машину.

Как выяснили полицейские, молодой человек оставил отечественную легковушку на неохраняемой стоянке. Через пару дней он вернулся и обнаружил, что водительская дверь не заперта, снят кожух ролевой колонки, а провода под ним отсоединены.

Стражи порядка выяснили, что к покушению на угон причастен 38-летний костомукшанин. Он во всем признался и рассказал, что отдыхал в компании друзей неподалеку от стоянки, а когда пошел в магазин, заметил, что у одной из машин не закрыт багажник.



Мужчина решил прокатиться, попытался завести мотор, но не смог и был вынужден уйти. Возбуждено и расследуется уголовное дело, рассказали в МВД Карелии.