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Неудачное виртуальное знакомство стоило денег мужчине из Петрозаводска

Новости. Криминал
13:30, 13 Сентября 2021
фото: © unsplash

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Житель Петрозаводска пытался организовать свидание, но нарвался на мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 37-летнего горожанина. Мужчина сообщил, что его обманули, в результате чего он потерял более 5 тысяч рублей.

Как выяснилось, некоторое время назад заявитель познакомился с девушкой на сайте знакомств. На днях они решили встретиться лично — новая знакомая предложила заказать столик в баре и прислала ссылку для оплаты. Мужчина ввел реквизиты карты и увидел, что с его счета списалась сумма, превышающая стоимость услуги.

Он сообщил об этом собеседнице, и она предложила отменить операцию путем повторного ввода реквизитов. Однако после этого сумма списания только увеличилась, в то время как девушка закончила общение и перестала выходить на связь.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение.

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