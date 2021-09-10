Неудачное виртуальное знакомство стоило денег мужчине из Петрозаводска

Житель Петрозаводска пытался организовать свидание, но нарвался на мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 37-летнего горожанина. Мужчина сообщил, что его обманули, в результате чего он потерял более 5 тысяч рублей.

Как выяснилось, некоторое время назад заявитель познакомился с девушкой на сайте знакомств. На днях они решили встретиться лично — новая знакомая предложила заказать столик в баре и прислала ссылку для оплаты. Мужчина ввел реквизиты карты и увидел, что с его счета списалась сумма, превышающая стоимость услуги.

Он сообщил об этом собеседнице, и она предложила отменить операцию путем повторного ввода реквизитов. Однако после этого сумма списания только увеличилась, в то время как девушка закончила общение и перестала выходить на связь.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение.