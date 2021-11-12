Неудачный поворот привел к серьезному ДТП в Карелии (ФОТО)

В Сегеже столкнулись два отечественных автомобиля: пострадала женщина-водитель, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Сегеже водитель автомобиля УАЗ Профи при повороте налево не предоставил преимущества в движении встречному автомобилю LADA Vesta. В результате столкновения двух машин пострадала 34-летняя женщина, водитель LADA. Ей была оказана медицинская помощь.

Авария произошла 9 декабря в 17.05 вечера в районе дома по улице Спиридонова, 25.

Напомним, также вчера вечером молодой водитель пострадал при столкновении фургона с грузовиком на автодороге Тикша-Ледмозеро.