Невероятный «олений циклон» сняли в соседнем с Карелией регионе

Завораживающее зрелище хоровода из десятков животных сняли на камеру в Мурманской области.

Невероятное, завораживающее зрелище оленьего хоровода сняли на северо-западе Мурманской области. Его опубликовал паблик «Мурманск».

На видео, сделанным с беспилотника, видно, как десятки оленей беспрерывно идут по кругу, создавая огромный то ли хоровод, то ли гипнотическую спираль.

Как уточнили в паблике, подобное поведение характерно для стада оленей в момент опасности. Когда животные чувствуют хищников, они бегают по кругу, оставляя в центре его самых маленьких и слабых. Из-за постоянного движения хищникам сложнее сосредоточиться на цели.