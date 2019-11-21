Невеста похудела на 55 кг, чтобы влезть в свадебное платье

Невеста из австралийского города Вуллонгонг, которая весила 120 килограммов и боялась не найти себе подходящее по размеру свадебное платье, за год похудела на 55 килограммов.

Об этом сообщает Daily Mail.

30-летняя Кайли Малкахи имела лишний вес в подростковом возрасте, и с годами продолжала полнеть, хотя вела здоровый образ жизни. К 2016 году она весила 120 килограммов и панически боялась, что когда-то ей придется покупать свадебное платье, а она не найдет модель, которая на нее налезет.

Австралийка предпринимала попытки сбросить вес, придерживалась диет и занималась с профессиональным тренером. Ей удалось избавиться от 15 килограммов, однако ее не устраивал этот результат.

В 2017 году Малкахи обратилась к врачу, который диагностировал у нее гормональное расстройство. Этот синдром вызывает ожирение, акне и повышает риск развития диабета. Австралийка проконсультировалась с диетологом, и он порекомендовал ей исключить из рациона молочные продукты и глютен.

Малкахи последовала советам диетолога и стала придерживаться плана питания с низким содержанием углеводов и сахара. Она начала заниматься спортом по шесть раз в неделю, завтракала смузи, яйцами или пророщенным овсом, а обедала и ужинала — лососем, стейками и листовыми овощами. К декабрю 2017 года Малкахи сбросила еще 35 килограммов.

Перед свадьбой Малкахи легко нашла подходящее ей свадебное платье. На церемонии бракосочетания с ее женихом Адамом в марте 2019 года несколько ее тетушек заплакали, когда увидели, какая она красивая.