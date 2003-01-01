Невиданный зверь: в Белом море выловили ромбовидного гостя

В соцсетях разлетелись кадры удивительного существа, пойманного в Белом море.
Фотографии существа, внешне похожего на ската, выложили в паблике «Карелия Моререкикемь» в ВК.
— Попался вчера в Белом море Кто это? Неужели скат? — задался вопросом пользователь сетей.
Действительно, вполне может быть, что это он и есть — скат-хвостокол, гость из более теплых морей. Такие визиты — большая редкость для холодных вод Белого моря. «Столица на Онего» обратилась за комментарием в Карельский научный центр РАН.
Добавим, что скат обитает в теплых водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов, встречается на глубинах до 80 метров. Взрослые особи достигают длины более 3 метров, а вместе с хвостом до 9 метров, ширина диска крупных представителей достигает 2,5 метров, а масса тела более 200 кг.
