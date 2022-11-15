Невнимательные водители провоцируют ДТП после замены знаков на одном из перекрестков Петрозаводска

Изменение схемы дорожного движения на пересечении Шуйского и Пряжинского шоссе заметили не все водители.

Об этом рассказал один из подписчиков группы «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

«Обратите внимание, что при съезде с Шуйского шоссе на Пряжинское сменился приоритет проезда. Теперь те, кто едет со стороны Мелиоративного, и поворачивающие на Пряжинское, обязаны пропускать поворачивающих со стороны города. Уже второй слеподырый чуть в бок не въехал», — пояснил подписчик.