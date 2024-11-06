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Невольной жертвой банкротства сети магазинов «Связной» стала жительница Карелии

Новости. Общество
18:10, 07 Ноября 2024
фото: © Людмила Корвякова

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Лукавство бывшего работодателя и упрямство чиновников не дают женщине получить пособия на детей.

Безработная петрозаводчанка, мать двоих детей, не может получить пособие на них от Социального фонда, потому что на бумаге среднедушевой доход ее семьи превышает прожиточный минимум. Причина — бывший работодатель, сеть магазинов «Связной» — якобы выплатил ей при увольнении выходное пособие и среднемесячный заработок за полгода, чего на самом деле нет и в помине.

Неопровержимые доказательства того, что никаких выплат не происходило, Соцфонд не готов принять, поскольку это не предусмотрено правилами. Теперь женщина, которую и так «кинули» на прежнем месте работы, не может получить субсидию на открытие собственного бизнеса.

Как такое возможно, и кто взялся помочь жертве бюрократии — в материале наших коллег.

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