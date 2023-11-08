«Невосполнимая утрата», — в ходе спецоперации погиб уроженец Карелии

На СВО погиб житель Муезерского района.
О гибели нашего земляка сообщилии в администрации Лендерского сельского поселения.
«В ходе СВО погиб наш односельчанин Борис Владимир Николаевич», — рассказали в паблике поселения.
«Невосполнимая утрата для нас всех», — написали в сети и выразили соболезнования родным и близким.
«Скорбим вместе с вами», — добавили в паблике.
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