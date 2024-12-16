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Невосполнимая утрата: житель Кондопоги погиб во время СВО

Новости. Утраты
22:45, 16 Декабря 2024
фото: фото: © jozsitoeroe / Adobe Stock

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Об этом сообщил глава Кондопожского района.

Кондопога понесла невосполнимую утрату, в ходе проведения специальной военной операции погиб Татарчук Игорь Сергеевич. Об этом на своей странице сообщил глава Кондопожского района Дмитрий Зацепин.

«Родные, близкие, друзья примите слова глубокого соболезнования в связи с преждевременным уходом из жизни Игоря Сергеевича. Администрация Кондопожского муниципального района, Совет депутатов Кондопожского городского поселения и Совет депутатов Кондопожского муниципального района скорбят вместе с вами. Вечная память и низкий поклон воину-защитнику Отечества», — сообщил Дмитрий Зацепин.



Церемония прощания с Игорем Татарчуком пройдет завтра, 17 декабря 2024 года, в 11 часов в Сквере воинской Славы, возле Дворца Искусств.

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