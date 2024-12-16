Невосполнимая утрата: житель Кондопоги погиб во время СВО

Об этом сообщил глава Кондопожского района.

Кондопога понесла невосполнимую утрату, в ходе проведения специальной военной операции погиб Татарчук Игорь Сергеевич. Об этом на своей странице сообщил глава Кондопожского района Дмитрий Зацепин.



«Родные, близкие, друзья примите слова глубокого соболезнования в связи с преждевременным уходом из жизни Игоря Сергеевича. Администрация Кондопожского муниципального района, Совет депутатов Кондопожского городского поселения и Совет депутатов Кондопожского муниципального района скорбят вместе с вами. Вечная память и низкий поклон воину-защитнику Отечества», — сообщил Дмитрий Зацепин.





Церемония прощания с Игорем Татарчуком пройдет завтра, 17 декабря 2024 года, в 11 часов в Сквере воинской Славы, возле Дворца Искусств.