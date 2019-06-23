Представители профсоюзов Карелии нашли новые финансово-хозяйственные нарушения в деятельности санатория "Марциальные воды".

Ревизионная комиссия вновь посетила с проверкой санаторий "Марциальные воды".

"Практически 6 лет я проверяю финансово-хозяйственную деятельность санатория. Санаторий всегда жил тяжело, всегда были проблемы, всегда была задолженность порядка 40 млн рублей. В этом году, вы знаете, она уже достигла практически 50 млн. Таких убытков не было никогда. И при проведении этой проверки выявились определенные нарушения", - рассказала на заседании совета учредителей санатория Татьяна Хоренко, член ревкомиссии с 2013 года.

По ее словам, первое, что удивило членов комиссии – работающая харчевня. Так как, по документам, данное подразделение было закрыто "в связи с убыточностью", а шесть работников были переведены в пищеблок санатория. В 2018 году санаторий сдал это здание в аренду, получив прибыль 88 тысяч рублей и выручку от аренды – 762 тысячи рублей. По факту, говорит Хоренко, оказалось 663 тысячи.

По данным бухгалтерского учета, в 2018 году магазин сдавался за 33 тысячи рублей в месяц, а ресторан – за 84 тысячи рублей. А с мая 2019 года работники "Марциальных вод" стали регулярно сообщать, что в здании ресторана работает… Илья Филиппенков.

Это бывший менеджер санатория. В апреле этого года Кондопожский городской суд признал его виновным по статьям УК РФ: ч. 5 ст. 33 (пособничество в совершении преступления), ч. 1 ст. 201 (злоупотребление полномочиями) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества в особо крупном размере). У коммерсантов Филиппенков, согласно данным приговора, похитил более 3 миллионов рублей. Суд приговорил его к 3 годам условного заключения.

"Невозможно ждать дальше, когда все растащат. На это смотрят люди, которые работают в санатории. Для них ужасно видеть Филиппенкова, знать, что уже судом доказано, что он украл эти 3 миллиона. А его поставили, и он дальше собирает деньги. Чтобы вы понимали, "Харчевня" – это то подразделение, в которое могут приходить деньги для выплаты зарплаты работникам. А их стоит и собирает Филиппенков. Ну как после это людям смотреть в глаза? Мы приезжаем в санаторий, и я не знаю, что им сказать. Они говорят, почему нам зарплату задерживают каждый месяц, почему люди, выходя на пенсию, не смогут получить ее в полном объеме – потому что руководство не платит ни рубля налоговых отчислений?!" – риторически заключила Татьяна Хоренко.

Подробнее о ситуации в санатории в материале "Столицы на Онего".