Невролог попросил жителей Карелии вакцинироваться и не осложнять работу врачей (ВИДЕО)

Главный внештатный невролог Минздрава Карелии Владислав Максимов рассказал о смертности пациентов с инсультами и коронавирусом.

По словам Владислава Максимова, в своей работе он неоднократно сталкивался с пациентами, госпитализированными с коронавирусом, что значительно утяжеляет труд врачей и оказывает существенное влияние на течение сердечно-сосудистых заболеваний.

«Хоть официально коронавирусная инфекция не является фактором риска инсульта, но зачастую мы видим, что у ковидного пациента с инсультом не было никаких других предпосылок к развитию острого нарушения мозгового кровообращения. Инсульт может развиваться как в инкубационный период, так в ходе текущей коронавирусной инфекции. Смертность при несочетании коронавируса и инсульта, по разным данным, от 40 до 70 процентов», — сообщил Максимов.

Как отметил доктор, единственное, чем люди могут помочь себе и врачам — это вакцинация.

«Только вакцинация и профилактика могут вас защитить, сделать наш труд легче. И нельзя забывать о ревакцинации, которая продолжит защищать вас в дальнейшем», — сказал Владислав Максимов.