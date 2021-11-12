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Невролог попросил жителей Карелии вакцинироваться и не осложнять работу врачей (ВИДЕО)

Новости. Общество
10:27, 17 Декабря 2021
фото: кадр из видео

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Главный внештатный невролог Минздрава Карелии Владислав Максимов рассказал о смертности пациентов с инсультами и коронавирусом.

По словам Владислава Максимова, в своей работе он неоднократно сталкивался с пациентами, госпитализированными с коронавирусом, что значительно утяжеляет труд врачей и оказывает существенное влияние на течение сердечно-сосудистых заболеваний.

«Хоть официально коронавирусная инфекция не является фактором риска инсульта, но зачастую мы видим, что у ковидного пациента с инсультом не было никаких других предпосылок к развитию острого нарушения мозгового кровообращения. Инсульт может развиваться как в инкубационный период, так в ходе текущей коронавирусной инфекции. Смертность при несочетании коронавируса и инсульта, по разным данным, от 40 до 70 процентов», — сообщил Максимов.

Как отметил доктор, единственное, чем люди могут помочь себе и врачам — это вакцинация.

«Только вакцинация и профилактика могут вас защитить, сделать наш труд легче. И нельзя забывать о ревакцинации, которая продолжит защищать вас в дальнейшем», — сказал Владислав Максимов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2021-12-17 12:36:18
Осталось предоставить слово начальнику транспортного цеха проктологу и геникологу. Остальные, вроде, все выступили.
кир
2021-12-17 12:56:57
User, сторож из Питера уже был. Скучно там деревенскому без образования. :)
Валентин_Генрихович Либерзон
2021-12-17 11:27:05
давай до свидания
Leopol'd
2021-12-17 10:49:02
Невро?лог (до 1980-х гг. — невропато?лог) — врач, получивший высшее медицинское образование и прошедший специализацию по специальности «неврология». Невролог занимается диагностикой и лечением болезней, связанных с нервной системой. Это заболевания центральной (головной и спинной мозг) и периферической нервной системы (нервные волокна).

Но человек выступает с заявлением о коронавирусе и сердечно-сосудистых заболеваниях! Или специалисты уже не хотят позориться, по требованию чиновников?!
кир
2021-12-17 10:52:42
Leo, теперь ты вместо занозы? Эстафета поколений, - сказал кот.
Оффнутый протестун
2021-12-17 11:28:58
:) кир, +++++
Leopol'd
2021-12-17 11:08:06
кир, тебе как раз к психиатру. Там животными в голове занимаются.
Leopol'd
2021-12-17 12:13:57
кир, я тебя не валял! Не ври!
Опять тебе животные в голове что-то нашептали!
кир
2021-12-17 11:53:40
Leo, а тебе нужен мастер с кулаками в чайник. Он заставил бы работать, а не дурака валять каждый день. :)
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