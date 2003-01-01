Невролог позже, гинеколог раньше: в России изменили график медосмотров для детей

С 1 сентября в России начал действовать обновленный регламент профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.

Новый порядок, утвержденный Министерством здравоохранения, будет регулировать диспансеризацию детей на протяжении последующих шести лет — вплоть до 1 сентября 2031 года. Анализ документа, проведенный РИА-Новости, показал ряд существенных изменений по сравнению с правилами, действовавшими с 2019 года.

Одно из ключевых нововведений касается сроков осмотров у узких специалистов. Так, первый профилактический визит к неврологу и детскому стоматологу перенесен на более поздний возраст. Если раньше этих врачей было необходимо посетить в возрасте одного месяца, то теперь осмотр невролога впервые будет проводиться в три месяца, а стоматолога — в год. При этом ежегодные визиты к детскому стоматологу, как и прежде, остаются в правилах.

Существенные корректировки затронули и осмотры, направленные на оценку репродуктивного здоровья. Согласно предыдущему регламенту, первичный осмотр у акушера-гинеколога для девочек и детского уролога-андролога для мальчиков проводился в три года, затем в шесть, а ежегодные визиты к этим специалистам начинались с 14 лет. Теперь первый осмотр перенесен на возраст шести лет, а вот ежегодный мониторинг, напротив, начинается раньше — с 13 лет.

В обновленном порядке уточняется, что профилактические осмотры педиатра могут проводиться не только узким специалистом, но и участковым педиатром, а также врачом общей практики или семейным врачом.

Расширен и перечень исследований в рамках осмотров. Например, в возрасте одного месяца и одного года ребенку в обязательном порядке будет проводиться офтальмоскопия в условиях мидриаза — исследование глазного дна с предварительным расширением зрачка. Эта процедура позволяет более точно оценить состояние сетчатки и зрительного нерва.

В правила также включены новые скрининговые исследования. Так, в полтора и два года педиатр будет проводить анкетирование родителей для выявления группы риска по возникновению нарушений психического развития у ребенка. На осмотрах в шесть и десять лет детям из группы риска по результату оценки педиатра будут проверять уровень холестерина в крови экспресс-методом с использованием тест-полосок.

Таким образом, новый порядок диспансеризации детей скорректировал возрастные рамки ключевых осмотров, добавил новые профилактические исследования и уточнил обязанности медицинских специалистов, что направлено на повышение эффективности раннего выявления потенциальных заболеваний и факторов риска.