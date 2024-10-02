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Невский пассаж в Петрозаводске будет снесен: специалисты допустили такую возможность

Новости. Общество
19:20, 09 Октября 2024
фото: © «Столица на Онего»

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В скором времени эксперты должны официально объявить, подлежит ли незаконная пристройка демонтажу.

Снос незаконной пристройки «Невский пассаж», находящейся на проспекте Александра Невского в Петрозаводске, возможен. Сейчас компания разрабатывает проектную документацию, необходимую для производства демонтажа. Фактически это заключительные работы, после которых станет ясна судьба объекта. Об этом сказал источник «Вестей Карелии»

Задача подрядчика — провести дорогостоящие экспертизы здания для установления возможности исполнения решения суда по сносу. Демонтаж объекта не должен нанести ущерб зданию и его жильцам. Результатом работы экспертов станет заключение о возможности или невозможности сноса. Оно может стать заключительным документом в скандальной истории магазинной пристройки.

Источник «Вестей Карелии» пояснил, что снос объекта возможен, однако он будет дорогостоящим. Расходы должны быть возложены на владельцев пристройки.

Напомним, ранее была определена компания, которая подготовит снос «Невского пассажа» в Петрозаводске. Ей предстоит разработать проект для демонтажа. Эта работа будет стоить 3 млн 654 тысячи рублей.

«Невский пасскаж» — незаконная торговая пристройка к жилому дому в Петрозаводске, которую не могут снести в течение 10 лет. Решение о ее демонтаже было принято городским судом в сентябре 2013 года, вступило в законную силу в апреле 2014-го. Длительное время жильцы дома ведут борьбу с хозяевами постройки, предпринимателями Цмугуновыми, но не могут добиться сноса объекта.

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