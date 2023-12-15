Незабываемые выходные ждут гостей спортивного музыкально-гастрономического фестиваля в Петрозаводске

С 16 по 17 декабря на площади Кирова пройдет главный предновогодний праздник республики - фестиваль KareliaSkiFest.

Уже сегодня на главной площади Петрозаводска стартует главное развлекательное событие уходящего года — спортивный музыкально-гастрономический фестиваль KareliaSkiFest (0+).



Горожан и гостей столицы Карелии ждет настоящее предновогоднее волшебство. Так, свои музыкальные номера участникам фестиваля подарят карельские коллективы «Skylark», «Kariala», «Зоряйне», «Соло», «Поколение», «Фиеста» и «Верея».



На главной площади республики прозвучит народная музыка, карельские песни в современных аранжировках, кавер-версии популярных песен.







Параллельно свои двери распахнет настоящая гастрономическая мастерская, в которой секретами кулинарного мастерства поделятся шеф-повара из Петрозаводска, Санкт-Петербурга и Мурманска.



Зрители увидят виртуозное приготовление блюд, а после — смогут их продегустировать. Например, шеф-повар Дмитрий Стрелков приготовит свиную вырезку, маринованную в чесноке с горчицей и запеченную в луговом сене, с брусничным соусом на основе ягод красного вина и меда, с корицей и бадьяном. Этот мастер-класс пройдет 16 декабря, с 12.00 до 13.30.



Следом на сцене Гастрофестиваля можно будет наблюдать приготовление шавермы по-питерски с корюшкой. Священнодействовать наш гость из северной столицы, шеф-повар Константин Вагу будет под искрометные комментарии Джона Уоррена — русскоязычного англичанина, создателя и первого ведущего популярной телевизионной программы «Поедем, поедим».







И это далеко не все! Все участники фестиваля имеют шанс бесплатно получить «Карту гостя Петрозаводска», которая позволяет получить скидки и бонусы в различных заведениях города.



Для самых-самых активных будет работать интерактивная площадка «На спорте», где каждый сможет проверить свои силы и согреться.



Гостей фестиваля также будут угощать вкусным и согревающим глинтвейном, в составе которого соки, специи и много меда, так полезного зимой.



Кульминацией праздника станут выступления звезд всероссийской величины. Сегодня, 16 декабря, первый день KareliaSkiFest завершат концерты ярких групп «Инфинити» и «Galibri & Mavik».







На следующий день, в воскресенье, гостей фестиваля заставит подпевать первая солистка знаменитой группы «Мираж» Светлана Разина.



Публикуем полную программу двухдневного праздника, которая никого не оставит равнодушным.



