Незабываемые выступления подарили зрителям юные гимнастки в Петрозаводске (ФОТО)

В клубе художественной гимнастики «Кижанка» состоялись ставшие традиционными соревнования «Леммикки».

В воскресенье, 23 января, в спортивном центре «Силвес» в Петрозаводске состоялись традиционные соревнования по художественной гимнастике «Леммикки». В турнире приняли участие гимнастки из Кондопоги, Питкяранты и нескольких спортивных клубов Петрозаводска. Возраст участниц варьировался от 4 до 12 лет.

По словам организаторов, соревнования «Леммикки» проводит уже в 3 раз. В 2020 году проводился в Суоярви. В нем участвовало 60 человек, а уже в этом году в соревнованиях приняли участие 140 юных гимнасток. «Художницы» соревновались в упражнениях с мячом, с булавами, успешно выступили и в командных состязаниях. Особенно зрителям запомнились команды «Жар-Птица», «Созвездие», «Задоринки».

По мнению главного судьи соревнований, директора клуба художественной гимнастики «Кижанка» Ореховой Татьяны Николаевны, соревнования ждет большое будущее. География конкурса будет расширяться, а число участников — увеличиваться.

Организаторы поделились еще одной интересной тайной: красивое и загадочное слово «леммикки» переводится как «незабудки». Юные гимнастки покоряют своей трогательностью и изяществом, а их яркие выразительные выступления невозможно забыть.

Другие фотографии этих соревнований смотрите в фоторепортаже «Столице на Онего»