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Незаконная газетенка, которую жители Карелии могут найти в почтовых ящиках, рекламирует на самом деле опасные товары

Новости. Происшествия
11:40, 24 Января 2025
фото: © Сетевое издание «ПЧЕЛА»

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Роспортребнадзор Карелии предостерег от покупки товаров и лекарств с рекомендациями несуществующих врачей и восхищенными отзывами «излечившихся» пенсионеров.

О незаконной продаже запрещенных товаров под видом лекарственных препаратов, которые ракламирует печатная газета «ПроЗдоровье», рассказал сайт Роспотребнадзора Карелии.

Международная ассоциация организаций по противодействию незаконному обороту выявила факт распространения в ряде регионов России рекламной газетной продукции «ПроЗдоровье». Там опубликованы материалы рекламного характера о препаратах, способствующих излечению от различных заболеваний. Для усиления восприятия информации там также содержатся рекомендации врачей. Как сообщили в надзорном ведомстве, государственная регистрация ряда препаратов приостановлена, а часть зарегистрирована как БАДы.

Газетный формат с заголовком «ПроЗдоровье» распространяется по почтовым ящикам. При этом издание не является газетой, не имеет ни тиража, ни каких-либо данных о издателе. 

Издание содержит якобы изображения врачей из России, Израиля, Германии, Швеции. Специалисты будто бы отмечают высокую эффективность рекламируемых препаратов   и призывают к их покупке. Также в издании опубликованы отзывы счастливых пенсионеров, которые после применения таких препаратов избавились от заболеваний. 

В действительности же нет ни данных фактов, ни специалистов, ни потребителей, как выявила проверка. Данный формат нацелен на доверчивых пенсионеров, которые выкладывают последние деньги за якобы чудодейственные препараты, доверяя газетному формату и словам людей в белых халатах.

Рекламируемые в газете препараты не имеют госрегистрации, либо зарегистрированы как косметика, парфюм, пищевые добавки. По части из них государственная регистрация приостановлена, то есть продавать такие товары нельзя.   

Опасные товары также реализовывают на «распродажах» в течение нескольких часов, после чего продажа прекращается, что не позволяет полиции вовремя отреагировать на правонарушение. При этом «распродажи» анонсируются в том же издании.

В газете указан адрес сайта, через который также можно купить товар: https://zdravomed.shop/. Кроме того, рекламируемую в газете продукцию можно купить на маркетплейсах.

Роспотребнадзор Карелии призывает с осторожностью отнестись к рекламе препаратов в даннй газете и предостеречь своих близких — особенно пенсионного возраста — от их приобретения.

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