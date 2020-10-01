Незаконная тонировка обошлась в копеечку 18 водителям Петрозаводска

За время проведения рейда "Неисправный автомобиль" сотрудники Госавтоинспекции столицы Карелии выявили 44 нарушения.

В течение трех дней в Петрозаводске проходило профилактическое мероприятие "Безопасный автомобиль". В ходе рейдов инспекторы проверили 79 автомобилей, выявили 44 нарушения правил дорожного движения. Так, 12 водителей управляли машинами с техническими неисправностями, при которых эксплуатация запрещена. 18 водителей ездили на автомобилях с незаконной тонировкой, а 7 водителей внесли изменения в конструкцию своих авто, не согласовав это с ГИБДД, сообщили в Госавтоинспекции города.

За нарушения водители были оштрафованы.

По фактам незаконного переоборудования автомобилей информация направлена в МРЭО ГИБДД МВД по Карелии для аннулирования регистрации транспортного средства.

В Госавтоинспекции Петрозаводска напомнили, что по вопросам переоборудования транспортных средств можно обратиться в подразделение ГИБДД по адресу ул. Пограничная, д.23, каб. 1. т.707-442.

Ранее сообщалось, что за час у детских садов в Петрозаводске выявили пять нарушений.